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WOG - серед найбільших імпортерів палива

WOG - серед найбільших імпортерів палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. За підсумками 10 місяців поточного року імпортні поставки зрідженого газу в Україну зросли на 11% — з 886 тис. тонн до майже 984 тис. тонн. Про це повідомляє журнал “Нафторинок”, передає УНН.

Так, в січні-жовтні 2017 року імпорт зрідженого газу в Україну здійснювали близько 130 імпортерів.

Перше місце в рейтингу ТОП-5 великих імпортерів LPG в Україну займає компанія “Глуско Україна”. За 10 місяців безпосередній імпорт “Глуско” на український ринок становив близько 142,4 тис. тонн.

На другому місці серед імпортерів розташувалася “Надія”, яка протягом 10 місяців наростила поставки майже на 16,2% — до 115 тис. тонн.

Слідом за полтавським трейдером йде “БРСМ-Нафта”, компанії якої збільшили імпорт на 3% — до 100 тис. тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WOG став лідером за обсягами імпорту бензину А-95

На четвертому місці — компанія WOG, яка за 10 місяців цього року наростила імпорт на 12,8% — до 61,2 тис. тонн.

Замикає п’ятірку лідерів з приростом в 36,5%, до 60,4 тис. тонн, “Авантаж 7”.

“Таким чином, незважаючи на уповільнення, ринок зрідженого газу все ж зростає. Навіть при існуючих темпах до кінця року його баланс подолає позначку 1,7 млн ​​тонн, понад 90% з яких використано в якості автогазу”, — відзначають експерти.

Як повідомляв УНН, WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії. 

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