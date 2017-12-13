WOG поставил в Украину 1,4 тыс. тонн арктического топлива из Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Компания "ВОГ Трейд" импортировала 1,4 тыс. тонн арктического дизельного топлива из Финляндии, передает УНН со ссылкой на данные компании.
Ресурс был доставлен танкером Hafnia Adamello в морпорт "Южный".
Ранее сообщалось, что WOG планирует поставить 30 тыс. т арктического топлива из Финляндии.
“Перед трейдерами в условиях значительной импортозависимости нашей страны всегда стоит задача диверсификации поставок. Наши новые партнеры - это компания "Neste" - производитель высококачесвенного арктического дизеля, температура фильтруемости которого достигает минус 40 градусов, а температура помутнения - минус 20-ти”, - отмечали в компании.
Как сообщал УНН, WOG стал лидером по объемам импорта бензина А-95.