WOG поставил в Украину 1,4 тыс. тонн арктического топлива из Финляндии

Ресурс был доставлен танкером Hafnia Adamello в морпорт "Южный".

Ранее сообщалось, что WOG планирует поставить 30 тыс. т арктического топлива из Финляндии.

“Перед трейдерами в условиях значительной импортозависимости нашей страны всегда стоит задача диверсификации поставок. Наши новые партнеры - это компания "Neste" - производитель высококачесвенного арктического дизеля, температура фильтруемости которого достигает минус 40 градусов, а температура помутнения - минус 20-ти”, - отмечали в компании.

Как сообщал УНН, WOG стал лидером по объемам импорта бензина А-95.