WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Компанія "ВОГ Трейд" імпортувала 1,4 тис. тонн арктичного дизельного палива з Фінляндії, передає УНН з посиланням на дані компанії.
Ресурс був доставлений танкером Hafnia Adamello в морпорт "Південний".
Раніше повідомлялося, що WOG планує поставити 30 тис. т арктичного палива з Фінляндії.
"Перед трейдерами в умовах значної імпортозалежності нашої країни завжди стоїть завдання диверсифікації поставок. Наші нові партнери - це компанія "Neste" - виробник якісного арктичного дизелю, температура фільтрації якого досягає мінус 40 градусів, а температура помутніння - мінус 20-ти", - зазначали в компанії.
Як повідомляв УНН, WOG став лідером за обсягами імпорту бензину А-95.