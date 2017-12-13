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WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії

WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії

Київ • УНН

 • 17518 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Компанія "ВОГ Трейд" імпортувала 1,4 тис. тонн арктичного дизельного палива з Фінляндії, передає УНН з посиланням на дані компанії.

Ресурс був доставлений танкером Hafnia Adamello в морпорт "Південний".

Раніше повідомлялося, що WOG планує поставити 30 тис. т арктичного палива з Фінляндії.

"Перед трейдерами в умовах значної імпортозалежності нашої країни завжди стоїть завдання диверсифікації поставок. Наші нові партнери - це компанія "Neste" - виробник якісного арктичного дизелю, температура фільтрації якого досягає мінус 40 градусів, а температура помутніння - мінус 20-ти", - зазначали в компанії.

Як повідомляв УНН, WOG став лідером за обсягами імпорту бензину А-95.

Українські Національні Новини

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