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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25182 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 80763 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80336 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97914 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99398 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75030 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101536 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101272 просмотра

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WOG: каждый визит на АЗК должен быть интересным

WOG: каждый визит на АЗК должен быть интересным

Киев  •  УНН

 • 8758 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Маркетинг компании WOG ставит перед собой цель увеличить продажи нефтепродуктов, стимулировать повторные заезды на АЗК и привлечь новых клиентов. Об этом в авторской колонке рассказала директор по маркетингу Ольга Капустина, передает УНН

“Мы делаем так, чтобы каждый визит на АЗК для наших клиентов становился интересным. Все участники акции остаются в выигрыше — за каждую четвертую заправку от 20 литров клиент получает чашку кофе в подарок на кошелек карты лояльности. Мы оригинально и очень заметно отобразили это на чеке в виде стакана кофе с 4-мя делениями. Стакан кофе постепенно наполняется с каждой заправкой клиента и, когда стакан полон, в чеке печатаем фразу: „Вітаємо! Ми щойно подарували вам каву“. Таким образом, клиент ощущает заботу”, — рассказала она.

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О.Капустина также рассказала о совместной карте WOG c Альфа-Банком и сетью магазинов “МЕТРО”, которая стала популярной среди клиентов.

“Это уже достаточно длительный проект, но он получил свой новый виток развития. А именно, когда в одну карту вошли ключевые партнеры: Альфа-Банк, сеть „МЕТРО“ и сеть АЗК WOG, доля в обороте WOG по данной карте (в грн, чеках) выросла в разы. Ведь клиентам удобно пользоваться одной картой в ключевых для себя сетях. И при этом, по итогам покупок, получать дополнительное вознаграждение в виде cash back”, — рассказала она.

Напомним, как сообщал УНН, WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay.

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