WOG: каждый визит на АЗК должен быть интересным

“Мы делаем так, чтобы каждый визит на АЗК для наших клиентов становился интересным. Все участники акции остаются в выигрыше — за каждую четвертую заправку от 20 литров клиент получает чашку кофе в подарок на кошелек карты лояльности. Мы оригинально и очень заметно отобразили это на чеке в виде стакана кофе с 4-мя делениями. Стакан кофе постепенно наполняется с каждой заправкой клиента и, когда стакан полон, в чеке печатаем фразу: „Вітаємо! Ми щойно подарували вам каву“. Таким образом, клиент ощущает заботу”, — рассказала она.

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О.Капустина также рассказала о совместной карте WOG c Альфа-Банком и сетью магазинов “МЕТРО”, которая стала популярной среди клиентов.

“Это уже достаточно длительный проект, но он получил свой новый виток развития. А именно, когда в одну карту вошли ключевые партнеры: Альфа-Банк, сеть „МЕТРО“ и сеть АЗК WOG, доля в обороте WOG по данной карте (в грн, чеках) выросла в разы. Ведь клиентам удобно пользоваться одной картой в ключевых для себя сетях. И при этом, по итогам покупок, получать дополнительное вознаграждение в виде cash back”, — рассказала она.

Напомним, как сообщал УНН, WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay.