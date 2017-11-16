WOG: кожен візит на АЗК повинен бути цікавим

“Ми робимо так, щоб кожен візит на АЗК для наших клієнтів ставав цікавим. Всі учасники акції залишаються у виграші — за кожну четверту заправку від 20 літрів клієнт отримує чашку кави в подарунок на гаманець карти лояльності. Ми оригінально і дуже помітно відобразили це на чеку у вигляді склянки кави з 4-ма поділами. Склянка кави поступово наповнюється з кожною заправкою клієнта і, коли стакан повний, в чеку друкуємо фразу: „Вітаємо! Ми щойно подарували вам каву“. Таким чином, клієнт відчуває турботу”, — розповіла вона.

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О.Капустіна також розповіла про спільну картку WOG c Альфа-Банком і мережею магазинів “МЕТРО”, яка стала популярною серед клієнтів.

“Це вже досить тривалий проект, але він отримав свій новий виток розвитку. А саме, коли в одну карту увійшли ключові партнери: Альфа-Банк, мережа „МЕТРО“ і мережа АЗК WOG, частка в обороті WOG по даній карті (в грн, чеках) виросла в рази. Адже клієнтам зручно користуватися однією карткою в ключових для себе мережах. І при цьому, за підсумками покупок, отримувати додаткову винагороду у вигляді cash back”, — розповіла вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG запускає на своїх заправках розрахунок смартфоном за допомогою Android Pay.