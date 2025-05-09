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White Sox или Cubs: за какую бейсбольную команду болеет Папа Лев XIV

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

В Чикаго идут споры, за какую бейсбольную команду болеет новоизбранный Папа Лев XIV. Брат понтифика заявил, что он фанат White Sox, в то время как Cubs приглашают его на свой стадион.

White Sox или Cubs: за какую бейсбольную команду болеет Папа Лев XIV

В родном городе Папы Римского Льва XIV, жители которого славятся своей любовью к бейсболу, люди задают только один главный вопрос: за кого болеет новый понтифик – за White Sox или за Cubs. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Границы, разделяющие фанатов Cubs и White Sox, не всегда четкие. В общем, жители Северной части болеют за Cubs, поскольку стадион Wrigley Field находится на их стороне города. Жители Южной части обычно лояльны к White Sox, которые играют на Rate Field в Бриджпорте, на южной стороне. Жители пригородов, как правило, придерживаются тех же географических разделений, но иногда считаются "серой зоной".

Сначала, кажется, фанаты с обеих сторон называли нового Папу своим. Представительница Cubs сначала сказала, что не может подтвердить, является ли он фанатом именно этой команды, и опубликовала заявление от Тома Рикеттса, исполнительного главы Cubs, заверив нового Папу, что его встретят на Wrigley Field.

Мы не только приветствовали бы Папу Льва XIV на стадионе Wrigley Field, но и могли бы спеть "Take Me Out to the Ball Game" или, поскольку трое его предшественников посещали стадион Yankee, включая Папу Павла VI, который произнес "Проповедь на кургане" в 1965 году, мы бы пригласили понтифика сделать то же самое на стадионе Friendly Confines

- сказал господин Рикеттс.

До обеда палатка на стадионе Wrigley Field заявила, что новый папа является болельщиком Cubs.

Но в пригороде Чикаго брат папы Джон Превост сделал неожиданное заявление для телевизионной станции WGN, которая десятилетиями транслировала игры Cobs и помогала создавать фанатскую базу далеко за пределами Чикаго.

Он никогда, никогда не был болельщиком Cobs. Поэтому я не знаю, откуда это взялось. Он всегда был болельщиком White Sox

сказал господин Превост.

Дополнение

Во время Святой Мессы в Сикстинской капелле, которую Папа Лев XIV возглавил вместе со всеми кардиналами на следующий день после завершения Конклава, Святой Отец поделился мыслями о вызовах, стоящих перед Церковью в современном мире.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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