White Sox или Cubs: за какую бейсбольную команду болеет Папа Лев XIV

В родном городе Папы Римского Льва XIV, жители которого славятся своей любовью к бейсболу, люди задают только один главный вопрос: за кого болеет новый понтифик – за White Sox или за Cubs. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Границы, разделяющие фанатов Cubs и White Sox, не всегда четкие. В общем, жители Северной части болеют за Cubs, поскольку стадион Wrigley Field находится на их стороне города. Жители Южной части обычно лояльны к White Sox, которые играют на Rate Field в Бриджпорте, на южной стороне. Жители пригородов, как правило, придерживаются тех же географических разделений, но иногда считаются "серой зоной".

Сначала, кажется, фанаты с обеих сторон называли нового Папу своим. Представительница Cubs сначала сказала, что не может подтвердить, является ли он фанатом именно этой команды, и опубликовала заявление от Тома Рикеттса, исполнительного главы Cubs, заверив нового Папу, что его встретят на Wrigley Field.

Мы не только приветствовали бы Папу Льва XIV на стадионе Wrigley Field, но и могли бы спеть "Take Me Out to the Ball Game" или, поскольку трое его предшественников посещали стадион Yankee, включая Папу Павла VI, который произнес "Проповедь на кургане" в 1965 году, мы бы пригласили понтифика сделать то же самое на стадионе Friendly Confines