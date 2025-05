White Sox чи Cubs: за яку бейсбольну команду вболіває Папа Лев XIV

У рідному місті Папи Римського Лева XIV, мешканці якого славляться своєю любов’ю до бейсболу, люди задають лише одне головне питання: за кого вболіває новий понтифік – за White Sox чи за Cubs. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Межі, що розділяють фанатів Cubs та White Sox, не завжди чіткі. Загалом, мешканці Північної частини вболівають за Cubs, оскільки стадіон Wrigley Field знаходиться на їхньому боці міста. Жителі Південної частини зазвичай лояльні до White Sox, які грають на Rate Field у Бріджпорті, на південній стороні. Мешканці передмість, як правило, дотримуються тих самих географічних поділів, але іноді вважаються "сірою зоною".

Спочатку, здається, фанати з обох сторін називали нового Папу своїм. Речниця Cubs спочатку сказала, що не може підтвердити, чи є він фанатом саме цієї команди, і опублікувала заяву від Тома Рікеттса, виконавчого голови Cubs, запевнивши нового Папу, що його зустрінуть на Wrigley Field.

Ми не тільки вітали б Папу Лева XIV на стадіоні Wrigley Field, але й могли б заспівати "Take Me Out to the Ball Game" або, оскільки троє його попередників відвідували стадіон Yankee, включаючи Папу Павла VI, який виголосив "Проповідь на кургані" 1965 року, ми б запросили понтифіка зробити те саме на стадіоні Friendly Confines