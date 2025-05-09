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White Sox чи Cubs: за яку бейсбольну команду вболіває Папа Лев XIV

Київ • УНН

 • 1948 перегляди

У Чикаго точаться суперечки, за яку бейсбольну команду вболіває новообраний Папа Лев XIV. Брат понтифіка заявив, що він фанат White Sox, в той час, як Cubs запрошують його на свій стадіон.

White Sox чи Cubs: за яку бейсбольну команду вболіває Папа Лев XIV

У рідному місті Папи Римського Лева XIV, мешканці якого славляться своєю любов’ю до бейсболу, люди задають лише одне головне питання: за кого вболіває новий понтифік – за White Sox чи за Cubs. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Межі, що розділяють фанатів Cubs та White Sox, не завжди чіткі. Загалом, мешканці Північної частини вболівають за Cubs, оскільки стадіон Wrigley Field знаходиться на їхньому боці міста. Жителі Південної частини зазвичай лояльні до White Sox, які грають на Rate Field у Бріджпорті, на південній стороні. Мешканці передмість, як правило, дотримуються тих самих географічних поділів, але іноді вважаються "сірою зоною".

Спочатку, здається, фанати з обох сторін називали нового Папу своїм. Речниця Cubs спочатку сказала, що не може підтвердити, чи є він фанатом саме цієї команди, і опублікувала заяву від Тома Рікеттса, виконавчого голови Cubs, запевнивши нового Папу, що його зустрінуть на Wrigley Field.

Ми не тільки вітали б Папу Лева XIV на стадіоні Wrigley Field, але й могли б заспівати "Take Me Out to the Ball Game" або, оскільки троє його попередників відвідували стадіон Yankee, включаючи Папу Павла VI, який виголосив "Проповідь на кургані" 1965 року, ми б запросили понтифіка зробити те саме на стадіоні Friendly Confines

- сказав пан Рікеттс.

До обіду намет на стадіоні Wrigley Field заявили, що новий папа є вболівальником Cubs.

Але в передмісті Чикаго брат папи Джон Превост зробив несподівану заяву для телевізійної станції WGN, яка десятиліттями транслювала ігри Cobs і допомагала створювати фанатську базу далеко за межами Чикаго.

Він ніколи, ніколи не був вболівальником Cobs. Тож я не знаю, звідки це взялося. Він завжди був вболівальником White Sox

сказав пан Превост.

Доповнення

Під час Святої Меси в Сикстинській капелі, яку Папа Лев XIV очолив разом з усіма кардиналами наступного дня після завершення Конклаву, Святий Отець поділився думками про виклики, які стоять перед Церквою у сучасному світі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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