WhatsApp остался без гендиректора

“Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp больше, чем я мог себе представить. Команда сильнее, чем когда-либо, и она будет продолжать делать удивительные вещи”, — написал Ян Кум.

Он уточнил, что посвятит время делам, не связанным с компанией, например, коллекционированию Porsche, работе с автомобилями и игре во фрисби.

“Я все равно буду поддерживать WhatsApp — только извне. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным”, — добавил Ян Кум.

Напомним, один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp установил возрастное ограничение. Теперь пользоваться им можно от 16 лет.