WhatsApp остался без гендиректора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сооснователь и генеральный директор WhatsApp Ян Кум ушел с поста. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
“Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp больше, чем я мог себе представить. Команда сильнее, чем когда-либо, и она будет продолжать делать удивительные вещи”, — написал Ян Кум.
Он уточнил, что посвятит время делам, не связанным с компанией, например, коллекционированию Porsche, работе с автомобилями и игре во фрисби.
“Я все равно буду поддерживать WhatsApp — только извне. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным”, — добавил Ян Кум.
Напомним, один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp установил возрастное ограничение. Теперь пользоваться им можно от 16 лет.