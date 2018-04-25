WhatsApp вводит возрастные ограничения

Ранее молодые пользователи могли пользоваться приложением от 13 лет, однако сейчас все изменилось. Политика и правила пользования приложением изменились, поэтому ограничение по возрасту стало жестче.

Пока точно неизвестно, как компания будет проверять сообщения пользователей, имея серьезные правила по ограничению данных пользователей, используемых мессенджером.

Как сообщал УНН, мессенджер WhatsApp расширит функционал в новой версии своего приложения. Новая опция добавляет оповещения при изменении номера.