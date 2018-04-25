WhatsApp вводить вікові обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Один з найпопулярніших месенджерів у світі WhatsApp встановив вікове обмеження. Відтепер користуватися ним можна від 16 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.
Раніше наймолодші юзери могли користуватися додатком від 13 років, проте зараз усе змінилося. Політика та правила користування додатком зазнали змін, тому обмеження за віком стало жорсткішим.
Наразі достеменно невідомо, як компанія перевірятиме повідомлення користувачів, маючи серйозні правила щодо обмеження даних юзерів, використовуваних месенджером.
Як повідомляв УНН, месенджер WhatsApp розширить функціонал у новій версії свого додатка. Нова опція додає оповіщення при зміні номера.