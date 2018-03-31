У WhatsApp з'явилася нова функція
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Месенджер WhatsApp розширить функціонал у новій версії свого додатка. Нова опція додає оповіщення при зміні номера. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV Gadgets.
У новій версії месенджера користувачі можуть, при зміні свого номера, переносити зі старого улюблені групи, інформацію, налаштування свого аккаунта. Також всі контакти, додані в телефонну книгу, отримають повідомлення про це.
Наразі функція доступна користувачам Android (2.18.97). Разробники обіцяють, що найближчим часом ці зміни стануть доступні і користувачам iPhone і Windows Phone.
Щоб почати користуватися новою функцією, натисніть "Змінити номер", перейдіть в "Налаштування WhatsApp" - "Обліковий запис" - "Змінити номер". Після цього натисніть кнопку "Далі" в правому верхньому кутку, введіть свої старі і нові номери телефонів, знову натисніть кнопку "Далі", а потім увімкніть опцію "Повідомляти мої контакти". Після у вас з'являться варіанти для вибору, а саме: "Всі контакти", "Контакти" "Чати" і "Користувач".
Як раніше повідомляв УНН, творці сервісу WhatsApp з 2018 року відмовляться від підтримки смартфонів, на яких встановлена ОС Windows 8.0 і більш ранні версії, а також BlackBerry OS або BlackBerry 10.