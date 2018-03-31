В WhatsApp появилась новая функция

В новой версии мессенджера пользователи могут, при изменении своего номера, переносить со старого любимые группы, информацию, настройки своего аккаунта. Также все контакты, добавленные в телефонную книгу, получат уведомление об этом.

На данный момент функция доступна пользователям Android (2.18.97). Разработчики обещают, что в ближайшее время эти изменения станут доступны и пользователям iPhone и Windows Phone.

Чтобы начать пользоваться новой функцией, нажмите "Изменить номер", перейдите в "Настройки WhatsApp" - "Учетная запись" - "Изменить номер". После этого нажмите кнопку "Далее" в правом верхнем углу, введите свои старые и новые номера телефонов, снова нажмите кнопку "Далее", а затем включите опцию "Сообщать моим контактам". После у вас появятся варианты для выбора, а именно: "Все контакты", "Контакты", "Чаты" и "Пользователь".

Как ранее сообщал УНН, создатели сервиса WhatsApp с 2018 года откажутся от поддержки смартфонов, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.