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В WhatsApp появилась новая функция

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Мессенджер WhatsApp расширит функционал в новой версии своего приложения. Новая опция добавляет оповещение при изменении номера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV Gadgets.

В новой версии мессенджера пользователи могут, при изменении своего номера, переносить со старого любимые группы, информацию, настройки своего аккаунта. Также все контакты, добавленные в телефонную книгу, получат уведомление об этом.

На данный момент функция доступна пользователям Android (2.18.97). Разработчики обещают, что в ближайшее время эти изменения станут доступны и пользователям iPhone и Windows Phone.

Чтобы начать пользоваться новой функцией, нажмите "Изменить номер", перейдите в "Настройки WhatsApp" - "Учетная запись" - "Изменить номер". После этого нажмите кнопку "Далее" в правом верхнем углу, введите свои старые и новые номера телефонов, снова нажмите кнопку "Далее", а затем включите опцию "Сообщать моим контактам". После у вас появятся варианты для выбора, а именно: "Все контакты", "Контакты", "Чаты" и "Пользователь".

Как ранее сообщал УНН, создатели сервиса WhatsApp с 2018 года откажутся от поддержки смартфонов, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. 

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