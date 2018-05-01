WhatsApp залишився без гендиректора
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Співзасновник і генеральний директор WhatsApp Ян Кум пішов з посту. Про це він повідомив в Facebook, передає УНН.
“Я йду в той час, коли люди використовують WhatsApp більше, ніж я міг собі уявити. Команда сильніша, ніж будь-коли, і вона буде продовжувати робити дивовижні речі”, — написав Ян Кум.
Він уточнив, що присвятить час справах, не пов’язаним з компанією, наприклад, колекціонування Porsche, роботі з автомобілями і грі у фрісбі.
“Я все одно буду підтримувати WhatsApp — тільки ззовні. Спасибі всім, хто зробив цю подорож можливою”, — додав Ян Кум.
Нагадаємо, один з найпопулярніших месенджерів у світі WhatsApp встановив вікове обмеження. Тепер користуватися ним можна від 16 років.