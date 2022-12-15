Washington Post: США планируют передать Украине комплекты "умных бомб"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Администрация Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, превращающее неуправляемые авиационные бомбы в "умные", способные с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.
Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на чиновников, знакомых с этими планами, передает УНН.
Детали
Пока не понятно, одобрил ли президент Байден, или кто-то из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине, отмечает Washington Times.
Собеседники газеты, выступая на условиях анонимности, не сказали, будут ли украинские силы использовать эти комплекты для авиации или наземных вооружений. Пока не понятно, в каких системах из арсенала ВСУ эти комплекты будут использоваться.
Украинские ВВС в основном полагаются на устаревшие МиГи советской эпохи, и Пентагон искал способы их модернизации вместо поставок новых самолетов западного производства, которые требовали бы комплексного обучения пилотов и обслуживающего персонала.
США ранее уже оснащали Украину передовым вооружением, в частности, высокоскоростными ракетами воздушного базирования HARM, чтобы повысить способность Украины наносить авиаудары. Но это оружие приводится иначе, чем JDAM с его GPS-наводкой. HARM охотится за излучением, выпускаемым подразделениями и штабами противника.
С июня Украина использовала высокоточные системы HIMARS, что повлекло за собой значительные потери среди российских военнослужащих и нарушения линий снабжения.
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