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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Washington Post: США планують передати Україні комплекти "розумних бомб"

Washington Post: США планують передати Україні комплекти "розумних бомб"

Київ • УНН

 • 988894 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Адміністрація Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні бомби на "розумні", здатні з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

Про це пише Washington Post, посилаючись на високопосадовців, знайомих із цими планами, передає УНН.

Деталі

Поки не зрозуміло, чи схвалив президент Байден, чи хтось із його головних радників з національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні, зазначає Washington Times.

Співрозмовники газети, виступаючи на умовах анонімності, не сказали, чи будуть українські сили використовувати ці комплекти для авіації чи наземних озброєнь. Поки не зрозуміло, в яких системах з арсеналу ЗСУ ці комплекти використовуватимуться.

Українські ВПС в основному покладаються на застарілі МіГи радянської епохи, і Пентагон шукав способи їх модернізації замість поставок нових літаків західного виробництва, які вимагали б комплексного навчання пілотів і обслуговуючого персоналу.

США раніше вже оснащували Україну передовим озброєнням, зокрема високошвидкісними ракетами повітряного базування HARM, щоб підвищити здатність України наносити авіаудари. Але ця зброя наводиться інакше, ніж JDAM із його GPS-наведенням. HARM полює за випромінюванням, що випускається підрозділами та штабами супротивника.

З червня Україна використовувала високоточні системи HIMARS, що спричинило значні втрати серед російських військовослужбовців та порушення ліній постачання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до росії

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