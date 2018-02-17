Washington Post: США будут добиваться экстрадиции россиян, которые вмешались в американские президентские выборы 2016

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72603 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87593 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90266 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109804 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111842 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134449 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Washington Post: США будут добиваться экстрадиции россиян, которые вмешались в американские президентские выборы 2016

Washington Post: США будут добиваться экстрадиции россиян, которые вмешались в американские президентские выборы 2016

Киев  •  УНН

 • 10571 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. США будут добиваться экстрадиции россиян, которых министерство юстиции обвинило во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сказал заместитель генпрокурора США Род Розенштайн во время брифинга, который транслировало издание Washington Post, передает УНН.

“Нет никаких коммуникаций с русскими по этому поводу. Мы будем следовать обычной процедуре, добиваясь сотрудничества и экстрадиции”, — отметил он.

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Напомним, в деле о расследовании по “вмешательства” РФ в выборы офис спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний. В документе, который цитирует издание, российские организации пытались вмешиваться с 2014 года, включая выборы в США в 2016 году. Обвиняемыми является российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют “поваром” президента РФ Владимира Путина, а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Конкорд Кейтеринг”.

Всем обвиняемым инкриминируют сговор с целью обмана Соединенных Штатов. В изменении результата президентских выборов 2016 их обвиняют.

ООО “Агентство интернет-исследований” занималось прямой интернет-пропагандой и неофициально называется самими сотрудниками, так называемыми “кремлевскими троллями”, “министерством правды”. Официально основателем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга “Конкорд”, который возглавляет Пригожин.

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