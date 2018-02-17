Washington Post: США будут добиваться экстрадиции россиян, которые вмешались в американские президентские выборы 2016
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. США будут добиваться экстрадиции россиян, которых министерство юстиции обвинило во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сказал заместитель генпрокурора США Род Розенштайн во время брифинга, который транслировало издание Washington Post, передает УНН.
“Нет никаких коммуникаций с русскими по этому поводу. Мы будем следовать обычной процедуре, добиваясь сотрудничества и экстрадиции”, — отметил он.
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Напомним, в деле о расследовании по “вмешательства” РФ в выборы офис спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний. В документе, который цитирует издание, российские организации пытались вмешиваться с 2014 года, включая выборы в США в 2016 году. Обвиняемыми является российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют “поваром” президента РФ Владимира Путина, а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Конкорд Кейтеринг”.
Всем обвиняемым инкриминируют сговор с целью обмана Соединенных Штатов. В изменении результата президентских выборов 2016 их обвиняют.
ООО “Агентство интернет-исследований” занималось прямой интернет-пропагандой и неофициально называется самими сотрудниками, так называемыми “кремлевскими троллями”, “министерством правды”. Официально основателем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга “Конкорд”, который возглавляет Пригожин.