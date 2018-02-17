Washington Post: США будуть домагатися екстрадиції росіян, які втрутилися в американські президентські вибори 2016 року

“Немає жодних комунікацій з росіянами з цього приводу. Ми будемо слідувати звичайною процедурою, домагаючись співробітництва та екстрадиції”, — зазначив він.

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Нагадаємо, в справі про розслідування щодо “втручання” РФ в американські вибори 2016 року офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера висунув звинувачення проти 13 росіян і трьох російських компаній. У документі, який цитує видання, російські організації робили спроби втручання з 2014 року, включаючи вибори в США в 2016 році. Обвинуваченими є російський підприємець Євген Пригожин, якого називають “кухарем” президента РФ Володимира Путіна, а також Михайло Бистров, Михайло Бурчик, Олександра Крилова, Ганна Богачова, Сергій Полозов, Марія Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаєв, Ірина Каверзина, Гліб Васильченко, Володимир Вінків. У справі фігурують компанії “Агентство інтернет-досліджень”, “Конкорд Менеджмент та Консалтинг” і “Конкорд Кейтерінг”.

Всім обвинуваченим інкримінують змову з метою обману Сполучених Штатів. У зміні результату президентських виборів 2016 року їх не звинувачують.

ТОВ “Агентство інтернет-досліджень” займалося прямою інтернет-пропагандою і неофіційно зветься самими співробітниками, так званими “кремлівськими тролями”, “міністерством правди”. Офіційно засновником і генеральним директором організації є відставний полковник міліції Михайло Бистров, а фінансується вона по лінії холдингу “Конкорд”, який очолює Пригожин.