Взрывы в Кропивницком районе: обошлось без пострадавших и разрушений
Киев • УНН
По предварительным данным, жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации.
В результате сегодняшних взрывов в Кропивницком районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
В Кропивницком районе после взрывов предварительно без пострадавших и разрушений
Ранее УНН сообщал, что вражеские ракеты двигались на Кременчуг, Полтаву и Кропивницкий.
Вследствие вражеских ударов по Полтавской области, предварительно, никто не пострадал.
Взрывы в Кропивницком районе: обошлось без пострадавших и разрушений
По предварительным данным, жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации.
Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА
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