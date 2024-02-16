Взрывы в Кропивницком районе: обошлось без пострадавших и разрушений

В результате сегодняшних взрывов в Кропивницком районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

В Кропивницком районе после взрывов предварительно без пострадавших и разрушений - написал Райкович в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что вражеские ракеты двигались на Кременчуг, Полтаву и Кропивницкий.

Вследствие вражеских ударов по Полтавской области, предварительно, никто не пострадал.