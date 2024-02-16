Вибухи у Кропивницькому районі: обійшлось без постраждалих та руйнувань

Унаслідок сьогоднішніх вибухів у Кропивницькому районі, за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

У Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань - написав Райкович у соцмережах.

Раніше УНН повідомляв, що ворожі ракети рухалися на Кременчук, Полтаву та Кропивницький.

Внаслідок ворожих ударів по Полтавській області, попередньо, ніхто не постраждав.