Вибухи у Кропивницькому районі: обійшлось без постраждалих та руйнувань
Київ • УНН
За попередніми даними, жертв і руйнувань внаслідок вибухів у Кропивницькому районі немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації.
Унаслідок сьогоднішніх вибухів у Кропивницькому районі, за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
У Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань
Раніше УНН повідомляв, що ворожі ракети рухалися на Кременчук, Полтаву та Кропивницький.
Внаслідок ворожих ударів по Полтавській області, попередньо, ніхто не постраждав.