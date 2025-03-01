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Взрывы в Киеве: ПВО отражает атаку российских "Шахедов"

Киев • УНН

 • 102671 просмотра

В Киеве около часа ночи были слышны взрывы из-за атаки вражеских беспилотников. Кличко сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

Взрывы в Киеве: ПВО отражает атаку российских "Шахедов"

В Киеве в ночь на 1 марта были слышны взрывы на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Взрыв в районе города Киев был слышен около часа ночи.

Городской голова сообщил о боевой работе защитников неба из-за атаки противника, и призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

- говорится в заметке мэра Киева.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ, информируя о движении "Шахедов", предупредили, что зафиксированы беспилотники противника в районе Киева.

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