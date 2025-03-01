Взрывы в Киеве: ПВО отражает атаку российских "Шахедов"
Киев • УНН
В Киеве около часа ночи были слышны взрывы из-за атаки вражеских беспилотников. Кличко сообщил о работе ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.
В Киеве в ночь на 1 марта были слышны взрывы на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Взрыв в районе города Киев был слышен около часа ночи.
Городской голова сообщил о боевой работе защитников неба из-за атаки противника, и призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Перед тем в Воздушных силах ВСУ, информируя о движении "Шахедов", предупредили, что зафиксированы беспилотники противника в районе Киева.
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