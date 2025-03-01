Шестеро пострадавших, среди них ребенок: обновленные данные о массированном обстреле Харькова
Киев • УНН
россия атаковала Харьков 8 беспилотниками, попав в гражданские объекты в трех районах города. Пострадали 6 человек, включая ребенка, повреждены десятки домов и инфраструктура.
россия запустила по Харькову по меньшей мере 8 беспилотников. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, ранен ребенок, повреждены десятки домов, произошло возгорание инфраструктуры и автомобилей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
Армия россии запустила по областному центру по меньшей мере 8 беспилотников. Все - исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы
Чиновник также сообщил, что из-за вражеской атаки повреждены десяток домов, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей.
"Все наши профильные службы ликвидируют последствия", - добавил начальник Областной военной администрации.
По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, один ребенок получил ранение стеклом
Кроме того, по его словам, в результате вражеского удара в Новобаварском районе Харькова горит жилой частный дом.
"Информация о пострадавших не поступала", - добавил Синегубов.
Проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия россии. В поврежденном здании спасатели ликвидируют возгорание
Согласно оперативной информации по состоянию на 00:56, в результате одного из попаданий БПЛА "Шахед" в центральной части города повреждено остекление окон в многоквартирном жилом доме, здание автосалона и гипермаркета.
"В результате вражеских ударов по Харькову пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - добавил Олег Синегубов в 01:13.
Напомним
российские БПЛА "Шахед" атаковали центральную часть Харькова, попав в медицинское учреждение и жилые дома. Зафиксировано попадание в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах города.
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