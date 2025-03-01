Шестеро пострадавших, среди них ребенок: обновленные данные о массированном обстреле Харькова

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19138 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 38025 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69357 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219805 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126322 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394580 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313374 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214276 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244501 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255302 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12444 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14319 просмотра

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 10768 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17404 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14773 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135236 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219805 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394580 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256174 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313374 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5246 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17473 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47626 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72928 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57963 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Шестеро пострадавших, среди них ребенок: обновленные данные о массированном обстреле Харькова

Киев • УНН

 • 34602 просмотра

россия атаковала Харьков 8 беспилотниками, попав в гражданские объекты в трех районах города. Пострадали 6 человек, включая ребенка, повреждены десятки домов и инфраструктура.

Шестеро пострадавших, среди них ребенок: обновленные данные о массированном обстреле Харькова

россия запустила по Харькову по меньшей мере 8 беспилотников. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, ранен ребенок, повреждены десятки домов, произошло возгорание инфраструктуры и автомобилей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Армия россии запустила по областному центру по меньшей мере 8 беспилотников. Все - исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы

- написал Олег Синегубов в 00:18.

Чиновник также сообщил, что из-за вражеской атаки повреждены десяток домов, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей.

"Все наши профильные службы ликвидируют последствия", - добавил начальник Областной военной администрации.

По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, один ребенок получил ранение стеклом

- говорится в заметке чиновника.

Кроме того, по его словам, в результате вражеского удара в Новобаварском районе Харькова горит жилой частный дом.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавил Синегубов.

Проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия россии. В поврежденном здании спасатели ликвидируют возгорание

- написал начальник ОВА.

Согласно оперативной информации по состоянию на 00:56, в результате одного из попаданий БПЛА "Шахед" в центральной части города повреждено остекление окон в многоквартирном жилом доме, здание автосалона и гипермаркета.

"В результате вражеских ударов по Харькову пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - добавил Олег Синегубов в 01:13.

Напомним 

российские БПЛА "Шахед" атаковали центральную часть Харькова, попав в медицинское учреждение и жилые дома. Зафиксировано попадание в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах города.

Ночная атака рф в Одесской области: есть погибший и разрушения28.02.25, 21:58 • 41188 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Одесса
Харьков
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49