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Шестеро постраждалих, серед них дитина: оновлені дані про масований обстріл Харкова

Київ • УНН

 • 34605 перегляди

росія атакувала Харків 8 безпілотниками, влучивши у цивільні об'єкти в трьох районах міста. Постраждали 6 осіб, включаючи дитину, пошкоджено десятки будинків та інфраструктуру.

Шестеро постраждалих, серед них дитина: оновлені дані про масований обстріл Харкова

росія запустила по Харкову щонайменше 8 безпілотників. Внаслідок атаки постраждали шестеро мирних жителів, поранено дитину, пошкоджено десятки будинків, сталося загоряння інфраструктури та автомобілів. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал начальника Обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Армія росії запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників. Усі - виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони

- написав Олег Синєгубов о 00:18.

Чиновник також повідомив, що через ворожу атаку пошкоджено десяток будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів.

"Усі наші профільні служби ліквідовують наслідки", - додав начальник Обласної військової адміністрації.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, одна дитина отримала поранення склом

- йдеться у дописі чиновника.

Крім того, за його словами, внаслідок ворожого удару в Новобаварському районі Харкова горить житловий приватний будинок.

"Інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.

Проводиться евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучила армія росії. У пошкодженій будівлі рятувальники ліквідовують загорання

- написав начальник ОВА.

Згідно з оперативною інформацією станом на 00:56, внаслідок одного з влучань БПЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону та гіпермаркету.

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову пʼятьом постраждалим надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", - додав Олег Синєгубов о 01:13.

Нагадаємо 

російські БПЛА "Шахед" атакували центральну частину Харкова, влучивши у медичний заклад та житлові будинки. Зафіксовано влучання у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах міста.

Нічна атака рф на Одещину: є загиблий та руйнування28.02.25, 21:58 • 41189 переглядiв

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