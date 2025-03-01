Масований обстріл Харкова: ворог атакував медзаклад, у якому перебувають люди
Київ • УНН
російські БПЛА "Шахед" атакували центральну частину Харкова, влучивши у медичний заклад та житлові будинки. Зафіксовано влучання у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах міста.
Міська влада Харкова поділилася докладнішою інформацією про прильоти. Під ударом опинився медичний заклад, в якому перебувають люди. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали начальника Обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Удар по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання - пожежа
Начальник ОВА Олег Синєгубов о 23:48 повідомив про займання в одному з будинків.
Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі трьохповерхової будівлі
За даними Синєгубова, удари зафіксували в Київському, Шевченківському, Холодногірському районах та в центральній частині міста.
Усі влучання - центральна частина міста Харків
О 23:50 Ігор Терехов оновив інформацію про ситуацію у Харкові.
Черговий приліт БПЛА по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки
"Ще один приліт у Київському районі біля АЗС. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав він.
Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста28.02.25, 22:27 • 38441 перегляд