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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Масований обстріл Харкова: ворог атакував медзаклад, у якому перебувають люди

Київ • УНН

 • 26504 перегляди

російські БПЛА "Шахед" атакували центральну частину Харкова, влучивши у медичний заклад та житлові будинки. Зафіксовано влучання у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах міста.

Масований обстріл Харкова: ворог атакував медзаклад, у якому перебувають люди

Міська влада Харкова поділилася докладнішою інформацією про прильоти. Під ударом опинився медичний заклад, в якому перебувають люди. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали начальника Обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Удар по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання - пожежа

- написав Терехов.

Начальник ОВА Олег Синєгубов  о 23:48 повідомив про займання в одному з будинків.

Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі трьохповерхової будівлі

- йдеться у дописі.

За даними Синєгубова, удари зафіксували в Київському, Шевченківському, Холодногірському районах та в центральній частині міста. 

Усі влучання - центральна частина міста Харків

- додав чиновник.

О 23:50 Ігор Терехов оновив інформацію про ситуацію у Харкові.

Черговий приліт БПЛА по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки

- зазначив Терехов.

"Ще один приліт у Київському районі біля АЗС. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав він.

Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста28.02.25, 22:27 • 38441 перегляд

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