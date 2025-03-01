Массированный обстрел Харькова: враг атаковал медучреждение, в котором находятся люди
Киев • УНН
российские БПЛА "Шахед" атаковали центральную часть Харькова, попав в медицинское учреждение и жилые дома. Зафиксировано попадание в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах города.
Городские власти Харькова поделились более подробной информацией о прилетах. Под ударом оказалось медицинское учреждение, в котором находятся люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы начальника Областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Удар по медицинскому учреждению, в котором находятся люди. На месте попадания - пожар
Начальник ОВА Олег Синегубов в 23:48 сообщил о возгорании в одном из домов.
В результате попадания БПЛА "Шахед" работники ГСЧС ликвидируют пожар на кровле трехэтажного здания
По данным Синегубова, удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Холодногорском районах и в центральной части города.
Все попадания - центральная часть города Харьков
В 23:50 Игорь Терехов обновил информацию о ситуации в Харькове.
Очередной прилет БПЛА по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома
"Еще один прилет в Киевском районе возле АЗС. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - добавил он.
Взрывы в Харькове: россия ударила БпЛА по центру города28.02.25, 22:27 • 38439 просмотров