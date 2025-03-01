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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Вибухи в Києві: ППО відбиває атаку російських "Шахедів"

Київ • УНН

 • 102685 перегляди

У Києві близько першої години ночі було чути вибухи через атаку ворожих безпілотників. Кличко повідомив про роботу ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Вибухи в Києві: ППО відбиває атаку російських "Шахедів"

У Києві у ніч проти 1 березня було чути вибухи на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. У столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Вибух в районі міста Київ було чути близько першої години ночі.

Міський голова повідомив про бойову роботу захисників неба через атаку противника, та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

- йдеться у дописі мера Києва.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ, інформуючи про рух "Шахедів", попередили, що зафіксовані безпілотники противника в районі Києва.

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