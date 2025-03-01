Вибухи в Києві: ППО відбиває атаку російських "Шахедів"
Київ • УНН
У Києві близько першої години ночі було чути вибухи через атаку ворожих безпілотників. Кличко повідомив про роботу ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.
У Києві у ніч проти 1 березня було чути вибухи на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. У столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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Вибух в районі міста Київ було чути близько першої години ночі.
Міський голова повідомив про бойову роботу захисників неба через атаку противника, та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
Перед тим у Повітряних силах ЗСУ, інформуючи про рух "Шахедів", попередили, що зафіксовані безпілотники противника в районі Києва.
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