Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.