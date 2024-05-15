Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khersonХерсон
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  108920 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  118587 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  129190 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  153913 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138374 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157401 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153119 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131337 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175864 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210810 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  353791 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  395033 просмотра
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В Херсоне прогремели взрывы. Местные и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.

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Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" переиграл полтавскую "Ворсклу" в битве за Кубок Украины 2023/24.

спорт •   •  6627 просмотра
"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес успешную операцию и находится в стабильном состоянии после ранения в результате перестрелки.

Новости Мира •   •  7115 просмотра
Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

Двое граждан Турции приговорены к 11 годам лишения свободы за контрабанду более 190 кг героина из Ирана в Украину и организацию масштабной схемы наркотрафика.

Криминал и ЧП •   •  7162 просмотра
В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Администрация Байдена планирует предоставить Израилю вооружение и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов, включая 700 миллионов долларов на танковые боеприпасы, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на минометные снаряды.

Новости Мира •   •  7228 просмотра
Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  7633 просмотра
Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.

Война •   •  9046 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Укрзализныця запустила обновленный электропоезд по маршруту Киев-Славутич, восстановив прямое железнодорожное сообщение между двумя городами и продолжив существующий региональный маршрут из Фастова через Чернигов в Славутич.

Общество •   •  9056 просмотра
Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили ускорение предоставления военной помощи, включая системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы сорвать наступательные планы России.

Война •   •  10641 просмотра
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

В Миргородском районе Полтавской области произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и угрозы удара баллистическими ракетами.

Война •   •  13377 просмотра
Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ