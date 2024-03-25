Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

В ростовской области рф прогремели взрывы на новочеркасской ГРЭС.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, ночью на территории новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошел пожар на трансформаторной подстанции.

Губернатор области объявил об этом, подчеркивая оперативную ликвидацию происшествия без пострадавших.

В результате пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - тихорецкая и ростовская.

Кроме того, на время ремонта временно приостановлена работа двух энергоблоков ГРЭС.

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