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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Взрывчатка" в посылках могла достичь Британии: польские спецслужбы подозревают рф в подготовке атаки

"Взрывчатка" в посылках могла достичь Британии: польские спецслужбы подозревают рф в подготовке атаки

Киев  •  УНН

13:41 • 4432 просмотра

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Польские спецслужбы арестовали четырех человек, причастных к отправке посылок со скрытой взрывчаткой в США, Канаду и Британию.

Власти Польши объявили о четырех арестах, связанных с "посылками, содержащими спрятанную взрывчатку", отправленными курьерскими компаниями в несколько стран, включая США, Канаду и Великобританию.

Пишет УНН со ссылкой на FT.

Польша задержала четырех человек, которых подозревают в причастности к испытаниям российского плана подрыва бомб в посылках на трансатлантических рейсах, следующих в США. Арест связан с подозрениями по делу о пожаре в июле прошлого года на складе DHL в Бирмингеме (центральная Англия). Тогда там загорелась посылка.

Аналогичный случай произошел в Германии. Там в прошлом месяце заявили, что едва удалось избежать авиакатастрофы, когда посылка, предназначенная для трюма самолета, загорелась перед полетом в логистическом центре DHL в Лейпциге.

Британские и немецкие спецслужбы заподозрили в причастности к этим атакам Россию.

В Вашингтоне усиливают безопасность ко дню выборов: что происходит возле Белого дома и Капитолия4 ноября 2024, 14:27 • 16446 просмотров

Варшава и контртеррористическая полиция Великобритании начали расследование. В рамках международного расследования, начатого в августе и скоординированного с другими европейскими странами, польская прокуратура заявила сегодня о четырех подозреваемых.

Расследование продолжается, впрочем уже были выданы международные ордера на арест еще двух человек, предположительно причастных к плану взрыва посылок.

Польские прокуроры заявили 25 октября, что последние аресты были связаны с посылками, которые "самопроизвольно вспыхнули или взорвались во время наземной и воздушной транспортировки" в страны ЕС и Великобританию.

Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из рф24 октября 2024, 22:15 • 72430 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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