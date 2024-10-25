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Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из рф

Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из рф

Киев  •  УНН

22:15 • 2262 просмотра

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Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из рф, используя мобильные ручные сканеры. Цель - предотвратить перевозку предметов для российских вооруженных сил через калининградскую область.

В Литве таможня усиливает контроль за посылками в поездах из россии, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из рф, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил - для проверки почтовых вагонов из Калининградской области литовские таможенники начали активно использовать мобильные ручные сканеры,

- говорится в сообщении.

Как отмечается, для проверки используют различные методы, и в будущем планируется усиление контроля.

Напомним

Сотрудники Каунасской территориальной таможни и Уголовной таможенной службы Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из калининграда в москву, четыре партии с различными предметами военного назначения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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