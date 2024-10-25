Литовська митниця посилює контроль за посилками в потягах з рф
Київ • УНН
Литовська митниця посилює контроль за посилками в поїздах з рф, використовуючи мобільні ручні сканери. Мета - запобігти перевезенню предметів для російських збройних сил через калінінградську область.
У Литві митниця посилює контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
Литовська митниця посилює контроль за посилками в потягах з рф, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил – для перевірки поштових вагонів з Калінінградської області литовські митники почали активно використовувати мобільні ручні сканери,
Як зазначається, для перевірки використовують різні методи, і в майбутньому планується посилення контролю.
Нагадаємо
Співробітники Каунаської територіальної митниці та Кримінальної митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, що прямували з калінінграда до москви, чотири партії з різними предметами військового призначення.