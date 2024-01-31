Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО
Киев • УНН
Шестерых сотрудников Киевского СИЗО судить за халатность и служебный подлог, что позволило заключенному пронести взрывчатку из СИЗО и взорвать ее в Шевченковском районном суде в июле 2023 года.
Прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Киевского следственного изолятора по делу о взрыве в Шевченковском райсуде Киева 5 июля 2023 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Трем обвиняемым инкриминировали служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще троим - служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 года арестант вынес из ГУ "Киевский следственный изолятор" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд. В дальнейшем в помещении суда он привел их в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда
Также отмечается, что сотрудники ЗИСО передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без всякого обыска вещей. Работники конвойной службы тоже не провели личный обыск и не проверили его вещи перед тем, как доставить в суд, указали в ОПГ.
Кроме того, трое работников следственного изолятора, как сообщается, в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводили. Таким образом удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.
"В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, изъяты глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде", - указали в Офисе Генерального прокурора.
Напомним
В декабре 2023 года суд осудил двух из пяти обвиняемых по делу о взрыве в Шевченковском райсуде Киева 5 июля. Начальнику судебной стражи назначили наказание в виде ареста на 6 месяцев, а его помощнику - сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте.
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО
Шестерых сотрудников Киевского СИЗО судить за халатность и служебный подлог, что позволило заключенному пронести взрывчатку из СИЗО и взорвать ее в Шевченковском районном суде в июле 2023 года.
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