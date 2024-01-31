Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників СІЗО

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників Київського слідчого ізолятору у справі щодо вибуху в Шевченківському райсуді Києва 5 липня 2023 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Трьом обвинуваченим інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), ще трьом – службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант виніс із ДУ "Київський слідчий ізолятор" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду. У подальшому в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду - йдеться у повідомленні ОГП.

Також зазначається, що співробітники ЗІСО передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду, вказали в ОПГ.

Крім того, троє працівників слідчого ізолятора, як повідомляється, протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили. Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами.

"У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді", - вказали в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

У грудні 2023 року суд засудив двох з п’яти обвинувачених у справі щодо вибуху в Шевченківському райсуді Києва 5 липня. Начальнику судової варти призначили покарання у вигляді арешту на 6 місяців, а його помічнику – строком на 2 місяці з відбуванням покарання на гауптвахті.