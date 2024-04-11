Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: есть один погибший - Вилкул

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
krivoi-rogКривой Рог
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  124832 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  120661 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  123747 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  114494 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  89814 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115202 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115275 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114393 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108169 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113542 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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9 апреля 2024, 13:31  •  178605 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

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5 апреля 2024, 10:51  •  397089 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  417292 просмотра

Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: есть один погибший - Вилкул

47-летнего мужчину нашли мертвым под завалами после взрыва в девятиэтажном доме в Кривом Роге Днепропетровской области.

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Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: есть один погибший - Вилкул

Из-за атаки рф есть повреждения на подстанциях на Запорожье и в Одесской области, отключалось оборудование в 3 регионах, атакован газовый объект - Минэнерго

Российские удары повредили энергетические объекты во многих регионах Украины.

Война •   •  7541 просмотра
Из-за атаки рф есть повреждения на подстанциях на Запорожье и в Одесской области, отключалось оборудование в 3 регионах, атакован газовый объект - Минэнерго

Курс валют на 11 апреля: доллар вырос на 3 копейки

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс гривны на уровне 39,0232 UAH/USD, девальвировав ее на 3 копейки.

Экономика •   •  7968 просмотра
Курс валют на 11 апреля: доллар вырос на 3 копейки

россияне во время массированной атаки целились по теплоэлектростанциям - Шмыгаль

Во время массированной российской атаки тепловые электростанции и другие энергетические объекты были атакованы во многих регионах Украины.

Война •   •  9416 просмотра
россияне во время массированной атаки целились по теплоэлектростанциям - Шмыгаль

В небе над Украиной во время массированной ночной атаки рф уничтожено 57 из 82 ракет и "шахедов"

Во время массированной российской атаки 11 апреля сбили 57 из 82 запущенных воздушных целей, в том числе 18 ракет и 39 ударных беспилотников.

Война •   •  8977 просмотра
В небе над Украиной во время массированной ночной атаки рф уничтожено 57 из 82 ракет и "шахедов"

Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"

Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.

Война •   •  13620 просмотра
Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"

Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД

Более 200 спасателей работали над ликвидацией последствий массированных российских обстрелов в 5 областях Украины, которые были направлены на объекты критической инфраструктуры и оставили некоторые районы без электричества.

Общество •   •  16695 просмотра
Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД

россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.

Общество •   •  14783 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов

Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира

Российская армия обстреляла ракетами С-300 энергетическую инфраструктуру Харькова, также повреждена квартира. За сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались.

Война •   •  18572 просмотра
Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира

В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул

В квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию.

Общество •   •  17552 просмотра
В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул