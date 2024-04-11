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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: есть один погибший - Вилкул
47-летнего мужчину нашли мертвым под завалами после взрыва в девятиэтажном доме в Кривом Роге Днепропетровской области.
Из-за атаки рф есть повреждения на подстанциях на Запорожье и в Одесской области, отключалось оборудование в 3 регионах, атакован газовый объект - Минэнерго
Российские удары повредили энергетические объекты во многих регионах Украины.
Курс валют на 11 апреля: доллар вырос на 3 копейки
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс гривны на уровне 39,0232 UAH/USD, девальвировав ее на 3 копейки.
россияне во время массированной атаки целились по теплоэлектростанциям - Шмыгаль
Во время массированной российской атаки тепловые электростанции и другие энергетические объекты были атакованы во многих регионах Украины.
В небе над Украиной во время массированной ночной атаки рф уничтожено 57 из 82 ракет и "шахедов"
Во время массированной российской атаки 11 апреля сбили 57 из 82 запущенных воздушных целей, в том числе 18 ракет и 39 ударных беспилотников.
Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"
Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.
Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД
Более 200 спасателей работали над ликвидацией последствий массированных российских обстрелов в 5 областях Украины, которые были направлены на объекты критической инфраструктуры и оставили некоторые районы без электричества.
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов
Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.
Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира
Российская армия обстреляла ракетами С-300 энергетическую инфраструктуру Харькова, также повреждена квартира. За сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались.
В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул
В квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию.