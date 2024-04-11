Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге: есть один погибший - Вилкул

На месте взрыва девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области под завалами найден погибший мужчина 47 лет, сообщил в четверг председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

К сожалению, на месте взрыва на Восточном под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет. Соболезнования родным и близким - написал Вилкул в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что в квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию.