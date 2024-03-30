Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина

В результате взрыва в многоэтажке в Белой Церкви разрушено железобетонное перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в результате взрыва в квартире произошло разрушение железобетонного перекрытия со 2-го по 5-й этаж.

По прибытию установлено, в результате взрыва разрушен 1 балкон на 3-м этаже полностью и 1 частично. Горит квартира на 3-м и 4-м этажах.

Во время разведки установлено, что от 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

В квартире на 2-м этаже обнаружен 1 погибший человек женского пола. На 4-м этаже спасен 1 ребенок.

В 15:29 пожар был локализован.

Добавим

Сегодня в 14:56 поступило сообщение, что в городе Белая Церковь, на пер. Грузинском, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.