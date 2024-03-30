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Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви разрушил железобетонные перекрытия со 2-го по 5-й этажи, в результате чего одна женщина погибла.
Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине
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На Запорожье из-за вражеского обстрела 12-летний мальчик получил контузию из-за вражеского обстрела
12-летний мальчик получил контузию в результате российского обстрела села Долина Запорожской области, его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.
США передадут Израилю бомбы и истребители - WP
США планируют передать Израилю бомбы и истребители на миллиарды долларов, в том числе более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, несмотря на разногласия по поводу военной операции Израиля в Рафахе (Газа).
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины
В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, в результате которого огонь распространился с 3-го до 5-го этажа, о пострадавших пока не сообщается.
Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"
Пограничники подняли украинский флаг над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области вблизи российской границы в "серой зоне", несмотря на то, что территория густо заминирована и непригодна для жизни из-за постоянных вражеских обстрелов.
Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе за справедливый мир, считая ее крайне важной для европейской безопасности.
Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек
11 человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в Австрии.
Украинские военные уничтожили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью
Украинские военные успешно уничтожили вражескую управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью.
россияне ударили по Красногоровке, убив двух человек, за сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой области
В результате российского обстрела Красногоровки Донецкой области погибли 2 гражданских и 1 получил ранения, за последние сутки в регионе зафиксировано 10 обстрелов.