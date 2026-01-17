Взрыв в многоэтажке Харькова: предварительно - газовоздушная смесь

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3760 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 6972 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 11775 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 23070 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 33793 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 31918 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43747 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27250 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42055 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35158 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 13827 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13162 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14270 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12613 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 10097 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12682 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43755 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25469 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 57116 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87674 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14340 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14715 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13462 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13230 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 24859 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Взрыв в многоэтажке Харькова: предварительно - газовоздушная смесь

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В Салтовском районе Харькова ночью 17 января произошел взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке. Погибли два человека, разрушены перекрытия между этажами.

Взрыв в многоэтажке Харькова: предварительно - газовоздушная смесь

В Салтовском районе Харькова ночью 17 января произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате трагедии погибли два человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Подробности

"Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2 17 января около 01:40. В результате взрыва разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры", – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела погибших мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения. По предварительному заключению экспертов, взорвалась газо-воздушная смесь.

"По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины." - говорится в сообщении

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним

В ночь на 17 января 2026 года в многоэтажке Салтовского района Харькова произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших, причины выясняются.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Харьков