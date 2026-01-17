Взрыв в многоэтажке Харькова: предварительно - газовоздушная смесь
В Салтовском районе Харькова ночью 17 января произошел взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке. Погибли два человека, разрушены перекрытия между этажами.
В Салтовском районе Харькова ночью 17 января произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате трагедии погибли два человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2 17 января около 01:40. В результате взрыва разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры", – говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тела погибших мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения. По предварительному заключению экспертов, взорвалась газо-воздушная смесь.
"По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины." - говорится в сообщении
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
В ночь на 17 января 2026 года в многоэтажке Салтовского района Харькова произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших, причины выясняются.