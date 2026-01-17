Вибух у багатоповерхівці Харкова: попередньо - газо-повітряна суміш
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова вночі 17 січня стався вибух газо-повітряної суміші в багатоповерхівці. Загинули двоє людей, зруйновано перекриття між поверхами.
У Салтівському районі Харкова вночі 17 січня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок трагедії загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.
Деталі
"Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2 17 січня близько 01:40. Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири", – йдеться у дописі.
На місці події правоохоронці виявили тіла загиблих чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження. За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.
"За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України." - йдеться у дописі
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
