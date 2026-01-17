Вибух у багатоповерхівці Харкова: попередньо - газо-повітряна суміш

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3654 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 6802 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 11695 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 22976 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 33689 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 31857 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 43629 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27231 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42033 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35141 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут17 січня, 06:41 • 13689 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17 січня, 06:59 • 13011 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 14050 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 12397 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo12:09 • 9918 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 12549 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 43618 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 25395 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 57039 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 87612 перегляди
Актуальнi люди
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 14208 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 14652 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 13419 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 13192 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 24817 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетний комплекс "Панцир"

Вибух у багатоповерхівці Харкова: попередньо - газо-повітряна суміш

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

У Салтівському районі Харкова вночі 17 січня стався вибух газо-повітряної суміші в багатоповерхівці. Загинули двоє людей, зруйновано перекриття між поверхами.

Вибух у багатоповерхівці Харкова: попередньо - газо-повітряна суміш

У Салтівському районі Харкова вночі 17 січня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок трагедії загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

"Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2 17 січня близько 01:40. Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири", – йдеться у дописі.

На місці події правоохоронці виявили тіла загиблих чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження. За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

"За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України." - йдеться у дописі

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо

У ніч на 17 січня 2026 року в багатоповерхівці Салтівського району Харкова стався вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про загиблих та постраждалих, причини з'ясовуються.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Харків