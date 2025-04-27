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Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: погибло уже 40 человек, ранено более 1000

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В порту Шахид Раджаи произошел мощный взрыв, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Инцидент произошел во время переговоров Ирана с США.

Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: погибло уже 40 человек, ранено более 1000

Число погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас возросло как минимум до 40, более 1200 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пожарные до сих пор пытаются полностью потушить огонь.

Взрыв произошел в секции порта Шахид Раджаи, крупнейшем контейнерном хабе Ирана, выбив стекла на несколько километров вокруг, сорвав металлические полосы с морских контейнеров и серьезно повредив товары, находившиеся внутри

- говорится в сообщении.

Также указывается, что инцидент произошел в то время, когда Иран проводил третий раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами в Омане.

Напомним

По официальным данным, взрыв произошел в субботу в порту Шахид Раджаи, расположенном вблизи Ормузского пролива на юге Ирана, через который проходит 85% иранских грузов и пятая часть мировой добычи нефти.

В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество погибших и пострадавших возросло27.04.25, 02:52 • 15218 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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