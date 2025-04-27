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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 7430 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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Вибух в іранському порту Бандар-Аббас: загинуло вже 40 людей, поранено понад 1000

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

В порту Шахід Раджаї стався потужний вибух, що призвів до численних жертв та руйнувань. Інцидент трапився під час переговорів Ірану з США.

Вибух в іранському порту Бандар-Аббас: загинуло вже 40 людей, поранено понад 1000

Кількість загиблих в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросла щонайменше до 40, понад 1200 людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежники досі намагаються повністю загасити вогонь.

Вибух стався в секції порту Шахід Раджаї, найбільшому контейнерному хабі Ірану, вибивши шибки на кілька кілометрів навколо, зірвавши металеві смуги з морських контейнерів і серйозно пошкодивши товари, що знаходилися всередині

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що інцидент стався в той час, коли Іран проводив третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

Нагадаємо

За офіційними даними, вибух стався в суботу в порту Шахід Раджаї, розташованому поблизу Ормузької протоки на півдні Ірану, через який проходить 85% іранських вантажів і п'ята частина світового видобутку нафти.

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла27.04.25, 02:52 • 15254 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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