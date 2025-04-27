Вибух в іранському порту Бандар-Аббас: загинуло вже 40 людей, поранено понад 1000

Кількість загиблих в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросла щонайменше до 40, понад 1200 людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, інформує УНН.

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Зазначається, що пожежники досі намагаються повністю загасити вогонь.

Вибух стався в секції порту Шахід Раджаї, найбільшому контейнерному хабі Ірану, вибивши шибки на кілька кілометрів навколо, зірвавши металеві смуги з морських контейнерів і серйозно пошкодивши товари, що знаходилися всередині - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що інцидент стався в той час, коли Іран проводив третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

Нагадаємо

За офіційними даними, вибух стався в суботу в порту Шахід Раджаї, розташованому поблизу Ормузької протоки на півдні Ірану, через який проходить 85% іранських вантажів і п'ята частина світового видобутку нафти.

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла