Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

В Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Звук взрыва был в Миргородском районе. Сейчас в области продолжается воздушная тревога - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики.

Областная и местная власть информацию о взрывах пока не комментировала.