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Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице

Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 14:01  •  12201 просмотра

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Два человека, которые пострадали от взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли в больнице от полученных травм. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.

Двое пострадавших в результате взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли сегодня в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Черниговской области. 

14 февраля по состоянию на 15:00 часов обстоятельства взрыва в автомобиле в Чернигове расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). К сожалению, мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, сегодня скончались в больнице.

- говорится в сообщении полиции.

Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля.

Досудебное расследование продолжается.

Решается вопрос о направлении материалов производства в Государственное бюро расследований.

Напомним 

Накануне УНН сообщал, что в Чернигове 13 февраля взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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