Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице
Киев • УНН
Два человека, которые пострадали от взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли в больнице от полученных травм. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.
Двое пострадавших в результате взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли сегодня в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Черниговской области.
14 февраля по состоянию на 15:00 часов обстоятельства взрыва в автомобиле в Чернигове расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). К сожалению, мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, сегодня скончались в больнице.
Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля.
Досудебное расследование продолжается.
Решается вопрос о направлении материалов производства в Государственное бюро расследований.
Напомним
Накануне УНН сообщал, что в Чернигове 13 февраля взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне.
Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице
Два человека, которые пострадали от взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли в больнице от полученных травм. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.
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