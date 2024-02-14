Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице

Двое пострадавших в результате взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли сегодня в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Черниговской области.

14 февраля по состоянию на 15:00 часов обстоятельства взрыва в автомобиле в Чернигове расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). К сожалению, мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, сегодня скончались в больнице. - говорится в сообщении полиции.

Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля.

Досудебное расследование продолжается.

Решается вопрос о направлении материалов производства в Государственное бюро расследований.

Напомним

Накануне УНН сообщал, что в Чернигове 13 февраля взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне.