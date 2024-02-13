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У Чернігові вибухнула автівка, в якій були чоловік та жінка. Їх госпіталізували

У Чернігові вибухнула автівка, в якій були чоловік та жінка. Їх госпіталізували

Київ • УНН

 • 24340 перегляди

У Чернігові вибухнув автомобіль, в результаті чого постраждали чоловік і жінка, які перебували в салоні, їх госпіталізували. Поліція розслідує причину вибуху разом з вибухотехніками.

Автомобіль вибухнув у Чернігові. Як повідомили в поліції, поранення отримали чоловік та жінка, які перебували в авто, передає УНН.

"... близько 19-ї години вечора до поліції надійшла інформація про вибух в легковому автомобілі в одному з мікрорайонів міста Чернігів. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей в автівці - чоловік та жінка. Їх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції та керівництво Чернігівського райуправління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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