В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  149159 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  179126 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  177433 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  283345 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  335027 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  274653 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303025 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326148 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256788 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

В Чернигове взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне, их госпитализировали. Полиция расследует причину взрыва вместе со взрывотехниками.

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В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии

Глава Офиса президента Украины обсудил с советником по национальной безопасности ЮАР подготовку к предстоящему мирному саммиту в Швейцарии, уделив особое внимание роли ЮАР в переговорах.

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Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии

Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света

В российском курортном городе Анапа загорелась многоэтажка, охваченная огнем на площади более 1000 квадратных метров, а крыша частично обвалилась. Более 100 пожарных с помощью 37 единиц техники пытаются обуздать пламя.

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Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света

По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет

По оценкам ЮНЕСКО, для восстановления украинских туристических объектов, поврежденных российскими военными, нужно 9 миллиардов долларов и 10 лет.

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По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет

Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.

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Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко

путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters

путин предложил "прекращение огня" в Украине, чтобы заморозить войну, но контакты с США закончились ничем. Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.

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путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters

Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.

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Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне

Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ

Президент объявил, что подразделения в районах Авдеевки, Купянска и Лимана вскоре будут усилены беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы после того, как начальник Генштаба и министр обороны посетили войска в этих секторах.

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Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ

Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.

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Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов

Глава Одесской областной государственной администрации встретился с послом Канады, чтобы обсудить проекты рекультивации земель, укрытия для школ и экономическое развитие Одесской области.

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Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов