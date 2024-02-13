В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали

Автомобиль взорвался в Чернигове. Как сообщили в полиции, ранения получили мужчина и женщина, которые находились в авто, передает УНН.

"... около 19 часов вечера в полицию поступила информация о взрыве в легковом автомобиле в одном из микрорайонов города Чернигов. В результате взрыва пострадали два человека в машине - мужчина и женщина. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте события работают следственно-оперативные группы полиции и руководство Черниговского райуправления полиции, взрывотехники областной полиции, криминалистическая лаборатория.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.