Вибух гранати в автівці у Чернігові: двоє постраждалих померли у лікарні

Двоє постраждалих внаслідок вибуху гранати в автомобілі у Чернігові 13 лютого, померли сьогодні у лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП у Чернігівській області.

14 лютого станом на 15:00 годину обставини вибуху в автомобілі в Чернігові розслідуються в рамках провадження за частиною 3 статті 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). На жаль, чоловік та жінка, які перебували в автомобілі, сьогодні померли в лікарні. - йдеться у повідомленні поліції.

Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про скерування матеріалів провадження до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо

Напередодні УНН повідомляв, що у Чернігові 13 лютого вибухнув автомобіль, в результаті чого постраждали чоловік і жінка, які перебували в салоні.