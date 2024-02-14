Вибух гранати в автівці у Чернігові: двоє постраждалих померли у лікарні
Київ • УНН
Двоє людей, які постраждали від вибуху гранати в автомобілі в Чернігові 13 лютого, померли в лікарні від отриманих травм. Правоохоронці розслідують обставини вибуху.
Двоє постраждалих внаслідок вибуху гранати в автомобілі у Чернігові 13 лютого, померли сьогодні у лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП у Чернігівській області.
14 лютого станом на 15:00 годину обставини вибуху в автомобілі в Чернігові розслідуються в рамках провадження за частиною 3 статті 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). На жаль, чоловік та жінка, які перебували в автомобілі, сьогодні померли в лікарні.
Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання про скерування матеріалів провадження до Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо
Напередодні УНН повідомляв, що у Чернігові 13 лютого вибухнув автомобіль, в результаті чого постраждали чоловік і жінка, які перебували в салоні.