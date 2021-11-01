Уже 5 миллионов украинцев загрузили COVID-сертификаты в "Дие"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинцы получили в цифровом формате уже 5 миллионов сертификатов о вакцинации от COVID-19, загрузив их с помощью приложения или портала “Дія”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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“Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро — за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти”, — написал Федоров.
Дополнение
В приложении “Дия” упростили процесс генерации ковид-сертификатов — теперь без использования электронной подписи.
С 30 сентября украинцы, которые прошли вакцинацию, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении “Дия” и на портале.