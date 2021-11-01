Вже 5 мільйонів українців завантажили COVID-сертифікати у "Дії"

Цитата

“Додатком Дія користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко — за 10 днів. Такий зліт пов’язаний з covid-сертифікатами. Тільки за останні 4 дні був згенерований мільйон документів. Загальна кількість становить вже 5 мільйонів і продовжує зростати”, — написав Федоров.

Доповнення

У додатку “Дія” спростили процес генерації ковід-сертифікатів — тепер без використання електронного підпису.



З 30 вересня українці, які пройшли вакцинацію, можуть згенерувати COVID-сертифікат у додатку “Дія” та на порталі.