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Вже 5 мільйонів українців завантажили COVID-сертифікати у "Дії"

Київ • УНН

 • 14572 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українці отримали в цифровому форматі вже 5 мільйонів сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, завантаживши їх за допомогою програми або порталу “Дія”. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вже 5 мільйонів українців завантажили COVID-сертифікати у "Дії"

Цитата

“Додатком Дія користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко — за 10 днів. Такий зліт пов’язаний з covid-сертифікатами. Тільки за останні 4 дні був згенерований мільйон документів. Загальна кількість становить вже 5 мільйонів і продовжує зростати”, — написав Федоров.

Доповнення

У додатку “Дія” спростили процес генерації ковід-сертифікатів — тепер без використання електронного підпису.

З 30 вересня українці, які пройшли вакцинацію, можуть згенерувати COVID-сертифікат у додатку “Дія” та на порталі.

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