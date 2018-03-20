Въезд грузовиков в Киев снова хотят ограничить
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вечером 20 марта в случае необходимости соответствующие службы города оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на въезд большегрузного и большегабаритного транспорта в столицу. Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В пресс-службе отметили, что ограничение позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.
"Городские власти убедительно просят киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.
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Кроме того, водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
Напоминаем, что по прогнозу синоптиков, 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра, 7-12 м / с.