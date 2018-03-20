В’їзд вантажівок у Київ знову хочуть обмежити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Увечері 20 березня в разі необхідності відповідні служби міста оперативно прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на в’їзд великовагового та великовантажного транспорту до столиці. Таке рішення прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з погіршенням погодних умов, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
У прес-службі відзначили, що обмеження дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.
“Міська влада переконливо просить киян не користуватись особистими авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.
Нагадуємо, що за прогнозом синоптиків, 20 та 21 березня у Києву очікується сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці пориви вітру, 7-12 м/с.