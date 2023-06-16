Въехали на велосипеде в грузовик: в Белой Церкви госпитализировали двух девочек

Детали

Как сообщили в полиции, в Белой Церкви две девочки решили проехать на велосипеде по встречной полосе движения. Во время встречи с автомобилем одна из девочек пыталась остановиться, но в результате упала вместе со своей подругой прямо перед автомобилем.

Скорая помощь немедленно доставила девушек в больницу, где у одной из них был установлен перелом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Киеве: несовершеннолетние на электросамокате столкнулись с машиной патрульной полиции