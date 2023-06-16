Въехали на велосипеде в грузовик: в Белой Церкви госпитализировали двух девочек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Белой Церкви две девочки попали в ДТП, въехав на велосипеде в грузовик, их доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Как сообщили в полиции, в Белой Церкви две девочки решили проехать на велосипеде по встречной полосе движения. Во время встречи с автомобилем одна из девочек пыталась остановиться, но в результате упала вместе со своей подругой прямо перед автомобилем.
Скорая помощь немедленно доставила девушек в больницу, где у одной из них был установлен перелом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Киеве: несовершеннолетние на электросамокате столкнулись с машиной патрульной полиции