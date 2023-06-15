ДТП у Києві: неповнолітні на електросамокаті зіштовхнулись з машиною патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Солом'янському районі Києві сталась ДТП за участю екіпажу патрульної поліції та неповнолітніх на електросамокаті, повідомляє патрульна поліція України у Telegram, пише УНН.
Деталі
Учора, близько 20:30 години, у Солом'янському районі відбулася ДТП за участі екіпажу патрульної поліції та неповнолітніх 2009 та 2012 року народження, які удвох рухалися на електросамокаті.
Попередньо відомо, що патрульні виїздили з придворової території у цей час відбулося зіткнення з електросамокатом, на якому рухалися неповнолітні. Керманичів електросамоката шпиталізували до лікарні "Охматдит" з забоями. Загрози їхньому життю та здоровʼю немає.
Призначено службове розслідування, яке проводить служба моніторингу.
Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо
У Києві сьогодні обмежать рух центральними вулицями через проведення заходів.