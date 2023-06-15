Завтра у Києві обмежать рух центральними вулицями через проведення заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Києві 16 червня через проведення заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМВА.
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«До уваги киян та гостей міста. Завтра, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Доповнення
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